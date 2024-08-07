Про це заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.
Інформацію про українських військовополонених збирають під час опитування після повернення на батьківщину, якщо вони раніше були недоступні.
Даніель Белл також зазначила, що ставлення до російських військовополонених в Україні відрізняється від ставлення до українських військовополонених у Росії.
«Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б’ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широкопоширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином», – сказала керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Белл додала, що за останні роки повномасштабної війни Україна досягла гуманного утримання військових полонених РФ в українських вʼязницях чи таборах.
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