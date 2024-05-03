Уряд спрямував €16,4 мільйона від KfW на реконструкцію водогону у Чернівцях.

Кабінет Міністрів як використати кошти, які надходять за грантовою угодою з німецьким банком KfW. Гроші виділять на реконструкцію міської інфраструктури водопостачання та водовідведення у Чернівцях.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для посилення місцевого самоврядування в Україні. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Посилення місцевого самоврядування в Україні», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, дані коштів є грантовими від проєктної угоди між Кабінетом Міністрів України, KfW та комунальним підприємством «Чернівціводоканал» на суму 16,4 млн євро.

Бюджетні кошти, що надходять відповідно до грантової угоди, спрямовуються на проведення реконструкції міської інфраструктури. Мова про систему водопостачання та водовідведення. Також частину цих грошей виділять на закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проєкту.