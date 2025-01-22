Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму Facebook.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 22 січня 2025 року орієнтовно становлять:

  • близько 823 980 військових особового складу, включно з 1 950 за минулу добу;
  • 9 844 танки (+11 за добу);
  • 20 485 бойових броньованих машин (+8);
  • 22 194 артилерійські системи (+60);
  • 23 039 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+141);
  • 34 837 автомобілів і автоцистерн (+155);
  • 3 711 одиниць спеціальної техніки (+1).

У Генштабі зазначили, що ці дані уточнюються.

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