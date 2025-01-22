Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 950 російських окупантів і знищили понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму Facebook.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 22 січня 2025 року орієнтовно становлять:

близько 823 980 військових особового складу, включно з 1 950 за минулу добу;

9 844 танки (+11 за добу);

20 485 бойових броньованих машин (+8);

22 194 артилерійські системи (+60);

23 039 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+141);

34 837 автомобілів і автоцистерн (+155);

3 711 одиниць спеціальної техніки (+1).

У Генштабі зазначили, що ці дані уточнюються.