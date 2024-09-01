Про це повідомив речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій.
За його словами, протягом останньої доби окупанти використали 190 боєприпасів, з яких 4 були з отруйними речовинами. У серпні загалом ворог скинув 196 боєприпасів з отруйними речовинами.
Лиховій зазначив, що загарбники активно використовують хлорпікрин, який діє як подразник. Таким чином, вони намагаються ослабити оборону українських захисників і змусити їх відступити.
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