Про це повідомив речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій.

За його словами, протягом останньої доби окупанти використали 190 боєприпасів, з яких 4 були з отруйними речовинами. У серпні загалом ворог скинув 196 боєприпасів з отруйними речовинами.

Лиховій зазначив, що загарбники активно використовують хлорпікрин, який діє як подразник. Таким чином, вони намагаються ослабити оборону українських захисників і змусити їх відступити.