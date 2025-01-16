Більше 200 картин Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, було знищено внаслідок лісової пожежі в Лос-Анджелесі. Твори мистецтва, які зберігались поблизу будинку адвоката Гантера, Кевіна Морріса, були оцінені в "мільйони доларів".

Про це пише New York Post з посиланням на джерело, близьке до родини Байденів.

Сам Морріс раніше купив роботи сина президента на суму понад 875 тис. доларів.

Роботи Гантера Байдена продавалися за ціною до 500 тис. доларів, хоча середня ціна становила близько 85 тис. доларів за картину. Виставки його картин проходили в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку з 2021 року.

Водночас, галерист Джордж Берджес, який представляв роботи Байдена, припинив співпрацю з ним минулого року.

Гантер Байден почав малювати під час реабілітації від наркотичної залежності. Серед покупців його робіт були, зокрема, Морріс та інші особи, деякі з яких були близькими до політичної діяльності президента США.

Раніше Білому дому доводилося запевняти, що покупці робіт Гантера залишатимуться анонімними для запобігання конфлікту інтересів.

Твори мистецтва Байдена були знищені внаслідок лісової пожежі, що спалахнула в Лос-Анджелесі, та забрала життя 25 людей, а 30 зникло безвісти.

Пожежі також зачепили територію навколо Палісейдс, де знаходився будинок адвоката Морріса, однак сам будинок залишився неушкодженим.