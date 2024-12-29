Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі марафону “Єдині новини”.
За його словами, відомство розглянуло уже майже тисячу справ.
Рішення про інвалідність скасували 188 людям. Ще 388 – викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду, щоб дізнатися, чи дійсно стан здоров’я відповідає запису, зробленому при проведенні МСЕК.
“Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров’я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі”, — наголосив Ляшко.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК.
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