Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі марафону “Єдині новини”.

За його словами, відомство розглянуло уже майже тисячу справ.

Рішення про інвалідність скасували 188 людям. Ще 388 – викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду, щоб дізнатися, чи дійсно стан здоров’я відповідає запису, зробленому при проведенні МСЕК.

“Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров’я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі”, — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК.