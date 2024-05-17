Близько п'яти тисяч засуджених погодилися із ухваленням закону про умовно-дострокове звільнення через укладання контракту на службу в армії.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Главкому.

За її словами, відповідне опитування серед засуджених проводили у квітні.

«4,5 тис. засуджених відповіли: „Так“. При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій — мотивація», — сказала Висоцька.

Також вона зазначила, що на початку російського повномасштабного вторгнення відомство отримало понад тисячу заяв від засуджених, які хотіли піти на фронт, але тоді, стверджує високопосадовися, ані військові, ані парламент не були готовими на такий крок.

При цьому міністерка зауважила, що під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, “ситуація змінилася”.

Вона також прокоментувала слова народного депутата Олександра Бакумова, який заявляв, що число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тисяс осіб, зазначивши, що коли Мін’юст готувало вказану статистику для парламентарів, воно одразу відкинуло близько чотирьох тисяч засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби, такі як ВІЛ, гепатит і туберкульоз.

Проте, як резюмує Висоцька, на заваді може стати не стільки стан здоров’я, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.