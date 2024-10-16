Про це повідомляє Опендатабот.

У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.

Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.

У жовтні середня пенсія в Україні становила 5,8 тисяч гривень або 141 долар. Майже половина пенсіонерів отримують менше 100 доларів.

Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень. У лідерах також Рівненська та Донецька області. Найнижчі пенсії у Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях.