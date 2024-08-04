Впродовж доби окупанти 498 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Зазначається, що ворог завдав три авіаційних удари по Павлівці та Білогір’ю. Крім того, 275 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Успенівку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Верхню Терсу.

Ще 12 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Омельник, Новоандріївку, Роботине та Новоданилівку. Також ворог завдав 208 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

“Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська війська здійснили мінометний обстріл міста Очаків Миколаївської області, в результаті чого дістала поранення цивільна жінка. Також пошкоджено приватні будинки.