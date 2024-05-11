Більше 57 тисяч українців отримали фінансову допомогу в рамках програми "єВідновлення" для відновлення або придбання нового житла, що було зруйноване внаслідок воєнних дій. Загальна сума виплачених компенсацій перевищує 11 мільярдів гривень.

Про це заявила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Більше 54 тисяч українців вже отримали компенсації на суму 5,8 мільярда гривень за ремонт пошкодженого житла. Щодо повністю зруйнованого житла, понад 13,5 тисяч заявок на отримання житлових сертифікатів було подано, з яких половина вже отримала їх, а майже 3 тисячі успішно використали сертифікати для придбання нових осель.

Загальна вартість придбаного житла становить 5,6 мільярда гривень. Найбільше заявок на компенсацію і пошкодженого, і знищеного житла надійшло від жителів Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, Чернігівської та Херсонської областей.

У відомстві повідомили, що на сьогоднішній день понад 3 тисячі компаній стали партнерами програми “єВідновлення”. Вони мають понад 5 тисяч торгових точок по всій території України. З них дві третини є ФОПами – невеликими місцевими магазинами та підприємствами, які не лише допомагають у відновленні житла, а й створюють робочі місця, сплачують податки до бюджету та підтримують економіку своїх громад.

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.