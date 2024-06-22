Тимчасовий захист в Естонії отримали майже 30 тисяч українських біженців, близько 20 тисяч з них – працездатного віку від 20 до 64 років. Вивчення естонської мови та налагодження побуту сприяли тому, що наразі майже 60% з них мають роботу.

Про це повідомляє ERR.

Як зазначила керівниця відділу послуг для роботодавців естонської Каси з безробіття Катрін Лійваметс та віцеканцлерка Міністерства економіки та комунікацій з питань праці Улла Саар, українці все активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вони вже влаштовують побут і мають певні плани на майбутнє.

«Де жити, де діти ходитимуть до дитячого садка чи школи? Плани стали чіткішими: залишитися тут на більш тривалий термін, поки йде війна. Прийнявши рішення залишитися тут, люди починають шукати роботу, бажаючи зробити внесок у добробут своїх сімей і брати участь у житті товариства», – зауважила Саар.

Повідомляється, що близько 40% українців зайняті некваліфікованою працею, з них майже чверть працює в обробній промисловості. Частково це пояснюється тим, що здобута в Україні освіта не відповідає естонським стандартам. Водночас влада країни організовує курси підвищення кваліфікації.

Як підкреслила Лійваметс, найкращим позитивним прикладом стали медичні працівники, чия кваліфікація не вважалася достатньою для роботи в Естонії.

«Тартуська школа охорони здоров’я організувала для них річну програму. Люди досить активно підвищували свої знання та навички, паралельно вивчаючи естонську мову», – пояснила чиновниця.

Все це призвело до того, що рівень безробіття серед українців в Естонії знизився. Наразі в Естонії зареєстровано близько 3100 безробітних українців, що становить 6,5% від загальної кількості безробітних.