Кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом в Естонії зросла та становить 57%.

Про це повідомляє на ERR.

Станом на зараз в Естонії проживає понад 33,4 тис. громадян України із тимчасовим захистом. Від початку 2024 року цей статус оформили 3 тис. громадян України.

“Кількість українців працездатного віку становить близько 20 тисяч осіб. За даними за перший квартал цього року, 57% українців працюють, що на 10 процентних пунктів більше, ніж торік. Як і попередні роки, українські біженці найчастіше виконують некваліфіковану роботу (39%). Кваліфіковану роботу виконує 18%, а у сфері обслуговування та торгівлі працює 16,8%. Найбільше зайнятих у обробній промисловості (24,8%), а також у сфері адміністративної та допоміжної діяльності (16,4% біженців)”, – йдеться в повідомленні.

Безробітними зареєстровано близько 3100 українців, що становить 6,5% від усіх безробітних в Естонії та 15,5% від числа українців працездатного віку.