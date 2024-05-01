Жителі підконтрольних Україні територій на Донеччині подали заявки на отримання державної допомоги для відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок російської агресії.

Жителі підконтрольних Україні територій на Донбасі вже оформили 7488 заявок на отримання державної допомоги. Вона спрямована на відновлення пошкодженого внаслідок російської агресії житла.

Більш ніж половина заявок, вже схвалена. Постраждалим родинам нарахували 375,7 млн грн. Про це повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусєва.

«З 10 травня 2023 року, з моменту запуску програми «єВідновлення», у Донецькій області загалом на пошкоджене житло подано 7488 заявок для отримання державної допомоги. З них комісіями ухвалено позитивних рішень 4514. І нараховано компенсації на суму 375,7 млн грн. Це те, що людям на спеціальний рахунок перераховано, на ремонт», – сказала Гусєва.

Чиновниця також розповіла про схвалення сертифікатів для людей, чиє житло повністю зруйноване російськими загарбниками. Наразі з 976 поданих заявок, ухвалено 479 позитивних рішень.

«Так, 476 сертифікатів сформовано і три ще в роботі, тобто виходить 479 рішень ухвалено позитивних на суму 778 млн грн. І люди вже зараз можуть цими сертифікатами користуватися і купувати собі житло на території України», – додала Гусєва.

Наразі вже є приклади, коли люди, чиї будинки були зруйновані, отримали грошові сертифікати й купили собі житло за межами Донеччини.

Так, один колишній мешканець Краматорська, чиє житло знищив ворог, придбав помешкання в Моршині, інший – у Києві. Одна сім’я з Курахового на отримані сертифікати купила квартиру в Дніпрі, а друга – у місті Гребінка Полтавської області.