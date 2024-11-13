88% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. При цьому 71% респондентів упевнені, що Україна повинна повернути всі втрачені регіони.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Невелика частка опитаних, лише 10%, не вірить у перемогу. Усі регіони України показали подібний оптимістичний настрій, з найвищим рівнем підтримки на заході — 91% та найменшим на сході — 85%.

Лише 24% респондентів погоджуються на припинення війни в межах нинішньої лінії фронту. У той час як 54% виступають за проведення всеукраїнського референдуму щодо завершення війни.

Щодо прогнозів на терміни завершення війни, 31% вважають, що війна може закінчитися менше ніж за рік,майже стільки ж думають, що це займе один-два роки.

Що стосується мобілізації, то 32% опитаних вважають її рівень оптимальним, 26% — занадто високим, а 25% — недостатнім.