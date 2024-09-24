Серед опитаних людей, які ночують на вулиці або в притулках, 22% виявилися внутрішньо переміщеними особами.

Про це йдеться у дослідженні, яке провела благодійна організація «Depaul Україна».

Свій звіт «Depaul Україна» підготували на основі інтерв’ю та обговорень в фокус-групах з 234 людьми, які є або ризикують стати бездомними, а також на основі інтерв’ю з ключовими інформаторами, які надають послуги.

Організація робить висновок, що повномасштабне вторгнення Росії стало наразі основною причиною бездомності в Україні. Серед інших причин, респонденти найчастіше називали виселення, конфлікти в родині, розрив стосунків та втрату роботи.

Згідно з дослідженням, 49% опитаних бездомних живуть на вулиці понад 5 років, а 95% — понад рік.

Щодо потреб бездомних, найбільш пріоритетними виявилися гаряче харчування (81% опитаних), гігієнічні послуги (65%), медична допомога (36%), юридичні послуги (33%), довгострокове житло (33%) та робота (31%).

Разом з тим, ВПО, які користуються послугами тимчасового проживання в організації, найбільше потребують допомоги з пошуком довгострокового житла — про це заявили 81% опитаних внутрішніх переселенців. Також 38% ВПО повідомили про потребу в медичній допомозі, а третина — в психологічній підтримці.

Звіт також показав, що 69% опитаних бездомних людей зазнавали насильства на вулиці. 24% опитаних є постраждалими від домашнього насильства, серед жінок на це скаржилася кожна друга.