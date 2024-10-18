Про це свідчать результати опитування мюнхенського інституту ifo.

Крім того, майже 11% біженців вже повернулися, а 25% ще не визначилися з планами.

“Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України”, — каже дослідниця міграції Ifo Івонн Гісінг.