Про це свідчать результати опитування мюнхенського інституту ifo.
“Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України”, — каже дослідниця міграції Ifo Івонн Гісінг.
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