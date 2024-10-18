Українські біженці. Ілюстративне фото

Про це свідчать результати опитування мюнхенського інституту ifo.

Згідно з результатами опитування, приблизно 35% українських біженців планують повернутися до України, як тільки ситуація стане безпечною.

Лише 4% мають намір повернутися найближчим часом, незалежно від умов безпеки.

Крім того, майже 11% біженців вже повернулися, а 25% ще не визначилися з планами.

“Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України”, — каже дослідниця міграції Ifo Івонн Гісінг.