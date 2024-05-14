Майже дві третини (64%) опитаних українських біженців, які залишили Україну після 24 лютого 2022 року і нині проживають у Польщі, Чехії та НІмеччині, задоволені своїм нинішнім життям там.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На запитання «Наскільки Ви в цілому задоволені чи незадоволені своїми нинішніми життям у Німеччині, Польщі, Чехії?» 28% респондентів відповіли, що «повністю задоволені», а 38% – «скоріше задоволені».

Чверть українських біженців незадоволена життям у цих трьох країнах – 6% «абсолютно незадоволені», 20% – «скоріше незадоволені». 8% опитаних було важко визначитися з відповіддю).

Згідно з дослідженням, половина українських біженців, які наразі проживають Польщі, Чехії та Німеччині, готові повернутися на батьківщину, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.

Дослідження тривало з 20 по 26 квітня. Методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера фахівці опитали 801 респондента (дорослі громадяни віком 18 років і старші).