45% громадян Німеччини вважають, що Україна повинна поступитися частиною своїх територій для досягнення миру з Росією.

Про це свідчать результати опитування YouGov, на які посилається dpa.

Згідно з опитуванням, 45% респондентів переконані, що Україна має віддати частину своїх територій. Водночас 39% вважають, що вона не повинна поступатися жодною частиною своєї землі.

Зокрема, 22% опитаних заявили, що Україна повинна відмовитися від Криму, який був анексований Росією у 2014 році.

Ще 23% респондентів вважають, що Україна має поступитися не лише Кримом, але й іншими територіями, захопленими Росією після вторгнення в лютому 2022 року.

Крім того, думки розділилися щодо питання, чи варто дозволити Україні використовувати далекобійну західну зброю для ударів по території Росії: 42% підтримують цю ідею, а 43% – проти.

Український президент вже тривалий час домагається такого дозволу від західних партнерів, однак канцлер Олаф Шольц залишається скептичним. Німеччина, на відміну від США, Великої Британії та Франції, досі не постачала Україні далекобійну зброю.