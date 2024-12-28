Майже половина (47%) всіх українських біженців, які проживають у Норвегії не планують повертатися в Україну, навіть якщо війна закінчиться.

Про це свідчать результати опитування, які наводить VG.

Згідно з результатами соцопитування, лише 10% українських біженців в Норвегії заявили про наміри повернутися на батьківщину.

Дослідниця Вільде Хернес з Інституту міських та регіональних досліджень каже, що існує дві групи українців, які проживають в Норвегії й хочуть залишиться в ній після закінчення війни. Перша група — це ті, хто вже тривалий час живуть у Норвегії й не хочуть залишати цю країну. До другої групи відносяться українці, які нещодавно прибули у Норвегію, й також хочуть залишитися тут жити.

Вона також каже, що до Норвегії все частіше приїжджають 16-17-річні українські підлітки. На думку дослідниці, така тенденція пов’язана з тим, що українські підлітки хочуть виїхати, “поки це дозволено, й до того часу, як їх можуть забрати на війну”.