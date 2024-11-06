Про це свідчать результати опитування нового опитування від Центру Разумкова.
Дослідження також показало зростання частки громадян, які зазначають, що ледве зводять кінці з кінцями, — з 9% у червні 2021 року до 12% у вересні 2024 року. Крім того, частка людей, які живуть забезпечено, але не можуть дозволити собі великі покупки, зросла з 6% до 9%.
Водночас кількість респондентів, які повідомляють про труднощі з придбанням речей тривалого вжитку, зменшилася з 44% до 41%.
Порівняно з 2005 роком більше українців почали отримувати основний дохід із заробітної плати — частка таких громадян зросла з 38% до 54%, тоді як частка тих, хто живе за рахунок пенсій, стипендій або допомог, скоротилася з 38% до 29%.
Опитування проводили методом особистих інтерв’ю з 20 до 26 вересня 2024 року. У ньому взяли участь 2016 респондентів віком від 18 років, а теоретична похибка не перевищує 2,3%.
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