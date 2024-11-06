Майже 44% українців під час купівлі харчових продуктів надають перевагу дешевшим варіантам, навіть якщо це позначається на їхній якості. Водночас 45% респондентів заявили, що готові платити більше за якісніші та корисніші продукти.

Про це свідчать результати опитування нового опитування від Центру Разумкова.

Дослідження також показало зростання частки громадян, які зазначають, що ледве зводять кінці з кінцями, — з 9% у червні 2021 року до 12% у вересні 2024 року. Крім того, частка людей, які живуть забезпечено, але не можуть дозволити собі великі покупки, зросла з 6% до 9%.

Водночас кількість респондентів, які повідомляють про труднощі з придбанням речей тривалого вжитку, зменшилася з 44% до 41%.

Порівняно з 2005 роком більше українців почали отримувати основний дохід із заробітної плати — частка таких громадян зросла з 38% до 54%, тоді як частка тих, хто живе за рахунок пенсій, стипендій або допомог, скоротилася з 38% до 29%.

Опитування проводили методом особистих інтерв’ю з 20 до 26 вересня 2024 року. У ньому взяли участь 2016 респондентів віком від 18 років, а теоретична похибка не перевищує 2,3%.