Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Після повернення ветерана з фронту буде перехід не від війни до відпочинку, а від війни до роботи після короткого відпочинку. Перехід від війни до мирного життя буде достатньо складним, тому ветеранам важливо пройти професійну орієнтацію, показати, які є можливості ринку праці – це важливе завдання на кілька років”, — розповів Олексій Мірошниченко.

Він відзначив, що виклик, з яким зіштовхнулась Україна, не поставав перед жодною державою за останні 70-80 років.

Дослідження показують, що середній вік мобілізованих – 40-45 років.

“Це люди, які мають освіту, сім’ю, опанували професію або навіть кілька, побачили війну, смерть побратимів, і після повернення до мирного життя повинні зрозуміти, чим займатись далі. Тому є важливою професійна орієнтація ветеранів. Держава і бізнес мають допомогти ветеранам визначити свій майбутній шлях і підтримати їх через безкоштовні курси і фінансові інструменти. Буде не один мільйон ветеранів, тому питання їх інтеграції на ринок праці буде актуальне наступні кілька років”, — відзначив Олексій Мірошниченко.