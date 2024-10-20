Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За його даними, майже сотня дітей із тимчасово окупованих Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки віком від 14 до 17 років поїхали до російського міста Набережні Челни на пропагандистський вишкіл “Університетські зміни”. Це програма, яку ініціював Володимир Путін.

Згідно з нею, російська влада на окупованих територіях України зобов’язана “перевиховувати” щонайменше 2,5 тисячі українських дітей на рік.

“Відомо, що лише за минулу осінь окупанти вивезли на “оздоровлення” 10 тис. українських дітей. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну кремль поставив план для кожного свого регіону — щорічно брати “шефство” над щонайменше 2,5 тисячами маленьких українців. Це є частиною ширшої стратегії з русифікації та повної інтеграції молодого покоління в окупаційні структури”, — йдеться на сайті ЦНС.

У Центрі національного спротиву розповіли, що русифікація дітей продовжується й на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Зокрема, за три квартали 2024 року російська влада регіону провела 1200 заходів пропаганди “традиційних російських цінностей.

“У межах року сім’ї, який проходить на росії з ініціативи Путіна, запроваджено й нову дисципліну у середніх школах. Тепер тут є обов’язковий урок “семьявєдєніє”. Головна мета цього предмету — виховати наступне покоління рабів, які з легкістю віддаватимуть своїх дітей на загарбницькі війни”, — повідомили у ЦНС.