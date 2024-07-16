Українська розвідка та кіберволонтери атакували близько сотні веб-ресурсів росіян. Кібератаку спрямували на те, аби знищити внутрішню інформацію компаній.

Про це повідомили у ГУР МО.

Там зазначили, що мовиться про ті компанії, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Атаку провели 15 липня. Станом на вівторок, 16 липня, з атакованих російських сайтів продовжують “лежати” 39.

Так уражено, зокрема, такі компанії:

“MITgroup” — група компаній, яка займається розробкою корпоративних вебсайтів.

“Пєрмскій завод промобладнання” — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.

“Обʼєднані кранові технології” — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопіднімального обладнання.

“РУМОС-ЛАДА” — дилер автомобілів LADA.

“Унаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін — тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки “404”, — зазначили у ГУР МО.