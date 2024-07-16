Про це повідомили у ГУР МО.
Там зазначили, що мовиться про ті компанії, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.
Атаку провели 15 липня. Станом на вівторок, 16 липня, з атакованих російських сайтів продовжують “лежати” 39.
Так уражено, зокрема, такі компанії:
- “MITgroup” — група компаній, яка займається розробкою корпоративних вебсайтів.
- “Пєрмскій завод промобладнання” — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.
- “Обʼєднані кранові технології” — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопіднімального обладнання.
- “РУМОС-ЛАДА” — дилер автомобілів LADA.
“Унаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін — тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки “404”, — зазначили у ГУР МО.
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