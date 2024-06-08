Впродовж доби окупанти 290 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

За інформацією Федорова, російська армія завдала авіаційного удару по Гуляйполю та Новоандріївці.

“109 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку. 163 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Преображенки”, — проінформував очільник ОВА.

Федоров додав, що мирні жителі не постраждали, але є надійшло чотири повідомлення про руйнування житла.