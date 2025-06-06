Масова повітряна атака на Тернопіль 6 червня: постраждалі та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Вночі 6 червня Тернопіль зазнав атаки, внаслідок якої постраждали люди. За інформацією, наданою місцевими джерелами, шість осіб звернулися за медичною допомогою через опіки.
Станом на 6:00 ранку, всі травмовані були госпіталізовані. Після вибухів у місті спостерігається значне задимлення, тому мешканцям рекомендують залишатися вдома без нагальної потреби.
Атака призвела до влучань у промислові об’єкти та інфраструктуру. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків.
Повітряна тривога в Тернопільській області розпочалася о 0:55, а перші вибухи були чутні о 3:16.
“Ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область”
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