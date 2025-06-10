Вилучення 42 тонн метамфетаміну в Мічоакані: масштабна операція правоохоронців Мексики

Про це йдеться на сайті уряду Мексики

У штаті Мічоакан, Мексика, під час великої спільної операції правоохоронних органів було виявлено п’ять підпільних лабораторій, де виготовляли метамфетамін. В результаті цієї операції вилучено понад 42 тонни наркотиків.

Цю інформацію оприлюднив офіційний сайт уряду Мексики. Операція була проведена військово-морськими силами Мексики (SEMAR) у тісній співпраці з Секретаріатом громадської безпеки штату Мічоакан, Міністерством оборони, Генеральною прокуратурою, Національною гвардією та іншими державними структурами в рамках Національної стратегії безпеки.

Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили 44 бочки, що містили 8 800 літрів метиламіну – хімічного прекурсору, який використовується для виробництва синтетичних наркотиків. Також було знайдено значну кількість спеціалізованого обладнання для виробництва.

За оцінками влади, економічні збитки, завдані злочинними угрупованнями, перевищують 1 мільярд песо, що еквівалентно понад 60 мільйонам доларів США.

Вилучені наркотики та обладнання були передані до прокуратури для подальшого розслідування. Ця операція є частиною більш широкої кампанії, яка включає морські, повітряні та наземні заходи, спрямовані на боротьбу з наркозлочинністю та забезпечення безпеки громадян Мексики.