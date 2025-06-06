Пожежа на деревообробному підприємстві в Харкові: оперативне гасіння та розслідування

Про це повідомили у ДСНС області
6 червня 2025 року в Холодногірському районі Харкова сталася значна пожежа на території приватного деревообробного підприємства. Загоряння було зафіксовано о 15:46, а ліквідація вогню завершилася лише о 19:00.
Згідно з інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини, вогонь охопив дві складські будівлі, загальна площа яких становила близько 250 квадратних метрів. Наразі триває розслідування причин виникнення пожежі.
На місці події працювали 28 рятувальників та 6 пожежних автоцистерн, які доклали всіх зусиль для оперативного гасіння вогню.
“Рятувальники вжили всіх необхідних заходів для ліквідації пожежі та запобігання її подальшому розповсюдженню.”
Варто зазначити, що ДСНС Харківщини підкреслює важливість дотримання правил пожежної безпеки на підприємствах, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.
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