Пожежа на деревообробному підприємстві в Харкові: оперативне гасіння та розслідування

Про це повідомили у ДСНС області

6 червня 2025 року в Холодногірському районі Харкова сталася значна пожежа на території приватного деревообробного підприємства. Загоряння було зафіксовано о 15:46, а ліквідація вогню завершилася лише о 19:00.

Згідно з інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини, вогонь охопив дві складські будівлі, загальна площа яких становила близько 250 квадратних метрів. Наразі триває розслідування причин виникнення пожежі.

На місці події працювали 28 рятувальників та 6 пожежних автоцистерн, які доклали всіх зусиль для оперативного гасіння вогню.

“Рятувальники вжили всіх необхідних заходів для ліквідації пожежі та запобігання її подальшому розповсюдженню.” – ДСНС Харківщини

Варто зазначити, що ДСНС Харківщини підкреслює важливість дотримання правил пожежної безпеки на підприємствах, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.