Лісова пожежа на Криті: евакуація тисяч людей і боротьба з вогнем

Про це повідомляє Ekathimerini.

На сході грецького острова Крит спалахнула велика лісова пожежа, яка досі залишається неконтрольованою. Внаслідок цього тисячі людей, серед яких багато іноземних туристів, були евакуйовані з регіону. Про це повідомляє Ekathimerini.

Пожежа почалася в муніципалітеті Ієрапетра, між населеними пунктами Ферма, Ахлія та Агія Фотія. Вогонь швидко поширюється через сильний вітер, що ускладнює гасіння. За інформацією пожежної служби, полум’я розділилося на три основні фронти.

Речник пожежної служби Янніс Ватракогіанніс зазначив, що в районі працюють великі сили для боротьби з численними осередками займання.

“Пориви вітру, що сягають 9 балів за шкалою Бофорта, постійно створюють нові вогнища, що дуже ускладнює роботу пожежників.” – Янніс Ватракогіанніс

Складний рельєф місцевості також ускладнює гасіння пожежі. У ліквідації вогню беруть участь 230 пожежників, 13 груп піших відділень, 46 одиниць техніки, 10 гелікоптерів, автоцистерни з водою, комунальна будівельна техніка та безпілотники. Крім того, залучено поліцію, берегову охорону та службу екстреної медичної допомоги.

За розпорядженням голови пожежного корпусу, спеціальні групи з розслідування підпалів вивчають причини займання.

Голова Асоціації готельєрів Ієрапетри та південно-східного Криту Георгіос Царакіс повідомив, що з району евакуйовано близько 5 тисяч людей, переважно іноземних туристів, які проживали в готелях.

Увечері 2 липня туристів перевели та розмістили в готельних номерах в інших районах. Частина мешканців і туристів провела ніч у критому спортзалі Ієрапетри, який був відкритий як безпечний притулок.

Вранці 3 липня муніципалітет Ієрапетри оголосив про закриття дороги з Ієрапетри до Ферми та Куцунарі, закликавши громадян уникати непотрібних поїздок, які можуть заважати роботі пожежників.

Заступник губернатора Лассіті Янніс Андрулакіс зазначив, що наразі немає “повної картини” завданих пожежею збитків.