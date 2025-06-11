Підсумки роботи генерала Драпатого: реформи Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомляє військовий у своєму Facebook

Генерал-майор Михайло Драпатий підбив підсумки своєї піврічної роботи на посаді командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, зазначивши, що залишає цю посаду “зі спокійною совістю”. Він висловив впевненість у тому, що розпочаті ним зміни продовжать реалізовуватися. Про це військовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Драпатий підкреслив, що до його призначення командування Сухопутних військ перебувало в стані управлінської стагнації. Він описав ситуацію в армії так:

“Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритість до зворотного зв’язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділами. Системні зловживання, кадрові рішення за знайомствами, низька внутрішня організованість.”

Протягом півроку командування Сухопутними військами було оновлено майже на 50%, зокрема в ключових функціях, що впливають на формування та розвиток сучасної армії. Генерал-майор також зазначив, що не всі кадрові зміни вдалося реалізувати через опір системи, яка ставить власне самозбереження вище за інтереси країни та війська.

Драпатий розповів про реформи, які він ініціював, поєднуючи свою посаду з обов’язками командувача Об’єднаних сил оперативного управління “Хортиця”.

Мобілізація та територіальні центри комплектування

Генерал зазначив, що мобілізація є одним із найскладніших напрямків. Було оновлено більше половини керівного складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

“Усередині командування – нові відповідальні за персонал і мобілізацію. Формується нова вертикаль, орієнтована на результат, не на ‘утримання процесу’. Паралельно йде пошук нової моделі роботи ТЦК – відкритої, справедливої, без корупційних практик. Прозорість, легітимність, повага до людини – те, що має стати нормою.”

Підготовка військовослужбовців

Драпатий повідомив про початок структурної перебудови системи бойового навчання. Змінено командувача підготовки та частину керівництва, оновлено навчальні програми. Головним пріоритетом є реальна готовність до першого бою.

Він додав:

“Додано інструменти психологічної підтримки, введено цифрові рішення управлінням підготовкою, оновлюється матеріальна база в навчальних центрах. Розвивається базова загальновійськова підготовка в бригадах. Робота триває.”

Розвиток дронів та радіоелектронної боротьби

Генерал-майор підкреслив, що в управліннях безпілотних підрозділів і радіоелектронної боротьби з’явилися молоді керівники з реальним бойовим досвідом, які не лише внесли нове бачення, а й розуміння потреб фронту та тактики.

Вперше масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності, що дозволяє системно розвивати ці підрозділи з урахуванням вимог війни.

Цифровізація та логістика

Драпатий розповів про впровадження бойових і тилових цифрових систем, які адаптовані не під інтереси постачальників, а під потреби бойових підрозділів.

“Принцип простий: жодного ІТ заради ІТ – лише користь для війська.”

У логістиці сформовано нову команду, яка розпочала переформатування блоку. Відмовляються від старої моделі тилового забезпечення як самоцілі, перетворюючи командування логістики на сервісну структуру, що працює на підрозділи. Створюється сучасний логістичний хаб із цифровими інструментами та новою структурою пріоритетів.

Комунікація та боротьба з корупцією

Драпатий наголосив, що комунікація з суспільством і військовими будується на відповідальності, а не на залякуванні чи моралізаторстві.

“Сухопутні війська мають звучати переконливо – і всередині, і назовні. Запущено системну протидію корупційним практикам, конфлікту інтересів, торгівлі посадами. З’явилися перші результати. Опір – очікуваний, але зусилля треба нарощувати.”

Генерал-майор Михайло Драпатий підсумував, що залишає посаду командувача Сухопутних військ зі спокійною совістю, впевнений у подальшому розвитку реформ і зміцненні обороноздатності України.