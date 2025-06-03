Михайло Драпатий залишився в ЗСУ після рапорту про відставку

Про це він повідомив у Telegram після розмови із президентом Володимиром Зеленським.

Генерал-майор Михайло Драпатий підтвердив, що, незважаючи на подання рапорту про відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ, він залишається в лавах українського війська. Цю інформацію він оприлюднив у Telegram після бесіди з президентом Володимиром Зеленським.

1 червня російські війська здійснили ракетний удар по одному з навчальних підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло 12 українських військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення. Для розслідування обставин та причин цих втрат була створена комісія.

Це не перший випадок, коли російські війська атакують українські позиції. Раніше, 1 березня, вони також завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. Михайло Драпатий підтвердив цю інформацію та ініціював перевірку, яка триває досі. У зв’язку з цим начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини було усунуто від виконання службових обов’язків.

Михайло Драпатий розпочав свою військову кар’єру у 2014 році, ставши командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Під його керівництвом батальйон брав участь у бойових діях на Сході України, зокрема у Маріуполі, де він особисто керував бронетехнікою, що прорвала барикаду гібридних сил Росії.

У 2016 році Драпатий був призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі. Він керував діями бригади в зоні АТО, зокрема в районі Бахмутської траси. Після цього генерал навчався у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року він очолював оперативне угруповання «Херсон» і брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини. У лютому 2024 року його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ, а у травні 2024 року – командувачем Оперативного тактичного угруповання військ «Харків».

Михайло Драпатий є лицарем орденів Богдана Хмельницького та «Народним Героєм України». У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання генерал-майора, а 29 листопада призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ, замінивши на цій посаді Олександра Павлюка.