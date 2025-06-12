Масштабний збій у роботі Google, Spotify, Twitch та інших сервісів

Про це сервіс Downdetector

В останні години стало відомо про серйозний збій у роботі популярних сервісів, таких як Google, Spotify, Twitch, Discord та Amazon. Інформацію про це оприлюднив сервіс Downdetector.

Компанія Google підтвердила, що проблеми торкнулися ряду її сервісів, зокрема Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks та Google Voice. В даний час компанія проводить розслідування причин збоїв і активно працює над відновленням стабільності своїх платформ.

Крім того, збої спостерігаються у чатбота Chat GPT від Open AI, на платформі Etsy, а також у Microsoft Office 365. Соціальна мережа Snapchat також зазнає перебоїв у роботі. Проблеми були зафіксовані у сервісах ReCaptcha, Canva, Zoom та на платформі Paramount+ для перегляду фільмів.

На даний момент причини масштабного збою залишаються невідомими. В Сполучених Штатах Америки висловлюють припущення, що проблеми можуть бути пов’язані з роботою провайдерів інтернет-зв’язку.

ОНОВЛЕНО 22:40

Google повідомив про те, що більшість його сервісів вже відновлено. Проте, проблеми все ще спостерігаються у Google Meet.