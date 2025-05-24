Збій у соціальній мережі Х 24 травня 2025: проблеми з доступом по всьому світу

Про це свідчать дані сайту Downdetector, який реєструє скарги споживачів.

24 травня 2025 року соціальна мережа Х зазнала значного збою, що викликало занепокоєння серед користувачів. Інформація про проблеми з доступом до платформи з’явилася на сайті Downdetector, який фіксує скарги на неполадки в роботі різних онлайн-сервісів.

Багато користувачів повідомляли про труднощі з мобільним додатком, а також про недоступність вебсайту. При спробі оновити новинну стрічку з’являлося повідомлення: «Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку».

Збій торкнувся користувачів у різних куточках світу. Найбільше скарг надійшло з США, Канади, Франції, а також з ряду європейських країн, Росії, Туреччини та Японії.

На даний момент адміністрація соцмережі Х не надала офіційних коментарів щодо причин збою та термінів його усунення. Користувачам рекомендується стежити за оновленнями на офіційних каналах платформи.

Цей випадок ще раз підкреслює важливість стабільної роботи соціальних мереж, які є невід’ємною частиною комунікації для мільйонів людей у всьому світі.