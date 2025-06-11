Роберт Бровді очолив Сили безпілотних систем ЗСУ: плани на 100 днів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 червня 2025 року майор Роберт Бровді, відомий під позивним “Мадяр”, офіційно розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

Бровді зазначив, що завершив робочий візит до Києва, прийняв справи та вже перебуває на Донбасі, де продовжить свою службу. Він акцентував увагу на тому, що розпочинає перші 100 днів роботи з амбітними завданнями та планує регулярно звітувати про досягнення.

“Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином. … Командувач Птахів вже на Донбасі, на своєму місці” – Роберт “Мадяр” Бровді

На початку червня стало відомо про призначення майора Бровді командувачем Сил безпілотних систем, замінивши Вадима Сухаревського на цій посаді.

Міністр оборони України Рустем Умєров підкреслив, що досвід Роберта Бровді в 414 окремій бригаді безпілотних систем, відомій як “Птахи Мадяра”, має бути масштабований на все командування.

Невдовзі після призначення Бровді оприлюднив план дій на найближчі 100 днів. Серед основних цілей – виведення 6–7 підрозділів СБС до топ-10 найрезультативніших у Силах оборони, створення єдиної системи управління та онлайн-звітності, запуск повного циклу забезпечення боєприпасами, централізованого складу критичних компонентів і впровадження роботизованої логістики.

Крім того, Бровді анонсував масштабну рекрутингову кампанію, створення мережі навчальних центрів та оптимізацію особового складу, зокрема очищення від неефективних військових.

Деталі про Роберта Бровді

Роберт Бровді, позивний “Мадяр”, народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. До початку повномасштабної війни він був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема проєктом “Гранум”. Також Бровді є співзасновником артфундації “БровдіАрт”.

У лютому 2022 року “Мадяр” став командиром стрілецького взводу 2-ї штурмової роти 206 ОБ ТРО. У 2023 році він очолив роту ударних безпілотних авіаційних комплексів 59 ОМПБр “Птахи Мадяра”. У 2024 році заснував та очолив 414-й окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем (ОБУБАС) Корпусу Морської піхоти “Птахи Мадяра”, який за рік став бригадою.

8 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання “Герой України”.

У грудні 2024 року Роберт Бровді в ефірі розповідав про використання дронів у своєму підрозділі.