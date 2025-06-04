План трансформації Сил безпілотних систем ЗСУ від майора Роберта Бровді

Як повідомляє Telegram-канал Роберта “Мадяра” Бровді

Майор Роберт “Мадяр” Бровді, новий командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України, поділився своїм планом дій на перші 100 днів на посаді. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

У своїй заяві Бровді зазначив, що протягом найближчих трьох місяців у СБС буде реалізовано ряд важливих заходів, спрямованих на швидку та ефективну трансформацію підрозділу. Основні пріоритети включають:

Прозорість результатів: мета полягає в тому, щоб 6-7 підрозділів СБС потрапили до топ-10 рейтингу результативності підрозділів безпілотних літальних апаратів Сил оборони України.

Єдина система управління: до червня-липня 2025 року всі бойові підрозділи СБС будуть інтегровані в єдину електронну платформу для планування, аналізу, координації, управління та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією результатів.

Запуск 12 шарів впливу: з червня по вересень 2025 року буде активовано або посилено всі 12 шарів впливу СБС на тактичному та оперативному рівнях, що передбачає перепідготовку особового складу та забезпечення сучасними технологіями і системами управління.

Пріоритет у виробництві боєприпасів: нарощування власного виробництва для безперебійного забезпечення пілотів, щоб боєприпаси завжди були готові до використання.

Централізоване зберігання критичних компонентів: створення єдиного складу для 50 найважливіших засобів і комплектуючих, таких як StarLink, акумулятори, мобільні РЕБи, компоненти для FPV-дронів та інше.

Впровадження наземних роботизованих комплексів (НРК) для логістики, що забезпечить доставку бойових частин, дронів та периферії безпосередньо до пілотів на позиціях.

Запуск єдиної рекрутингової кампанії та створення мережі шкіл для підготовки фахівців у різних напрямках безпілотної діяльності.

Оптимізація бойового складу, перекваліфікація екіпажів та виявлення неефективних елементів особового складу.

Уніфікація аналізу спроможностей і результатів застосування для точного планування забезпечення дронами та боєприпасами.

Командувач підкреслив, що питання використання БПЛА на стратегічну глибину є чутливим, тому деталі поки що не розголошуються, але пріоритети вже визначені.

Крім того, планується трансформація центру інновацій та впроваджень розробок (R&D), який розширить свою діяльність з рівня бригади до забезпечення роду військ, враховуючи вже реалізовані 15 проєктів і пристроїв.

“Жодне започатковане вами раціональне починання не буде зруйноване”, – Роберт “Мадяр” Бровді, подяка колишньому командувачу СБС Вадиму Сухаревському

3 червня 2025 року майор Роберт “Мадяр” Бровді офіційно став командувачем Сил безпілотних систем, змінивши на цій посаді Вадима Сухаревського.