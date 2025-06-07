Масштабні атаки на Харків 7 червня: загиблі, поранені та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 червня російські війська здійснили дві масштабні атаки на Харків. Вранці місто зазнало комбінованого удару, в якому було використано 58 “Шахедів”, керовані авіабомби та три ракети. Внаслідок цього загинули троє людей, а 22 отримали поранення – ця атака стала найзначнішою з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ввечері місто знову піддалося обстрілу, коли російські війська вдарили чотирма КАБами. Цього разу постраждали 19 осіб, серед яких була й очільниця Малої Південної залізниці. Начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов прокоментував ці події, вказавши на причини атак.

“РФ не може змиритися (з поразками – ред.) на полі бою і дедалі більше вчиняє терор нашого місцевого населення. Плюс б’є і по бізнесу. Вони не можуть змиритися з тим, що люди залишаються і працюють у Харкові.” – Олег Синєгубов

За його словами, ймовірно, росіяни намагаються вдарити по енергетичному сектору, але Збройні сили України активно протидіють цим спробам.

Після 17:30 7 червня відбувся другий удар по Харкову, який влучив у Шевченківський та Київський райони. Одне з влучань сталося на території дитячої залізниці, внаслідок чого загинула її очільниця. Загалом 19 людей отримали поранення та шок.

З ранку 7 червня у Харкові зафіксовано понад 50 вибухів за дві години. Російські безпілотники, ракети та авіабомби вражали різні об’єкти, зокрема підприємства, приватні будинки та території вищих навчальних закладів. В Основ’янському районі постраждала багатоповерхівка.

Міський голова Харкова Ігор Терехов охарактеризував цю атаку як найпотужнішу з усіх, що відбулися під час вторгнення.

Внаслідок комбінованого удару в Київському районі загинув 32-річний чоловік, а в Основ’янському районі – дві жінки віком 59 та 86 років, про що повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Станом на 16:00, шестеро працівників цивільного підприємства можуть бути заблокованими під завалами після нічних атак 7 червня. Зв’язок із ними відсутній, і триває пошуково-рятувальна операція.