Масштабні обшуки на митниці Луцька: СБУ та правоохоронці розслідують контрабанду

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 липня на митному посту “Луцьк” розпочалися обшуки, в яких беруть участь представники Служби безпеки України, прокуратури, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Національної поліції.

Валентина Черниш, речниця Волинської митниці, підтвердила цю інформацію, зазначивши, що обшуки проходять у зоні митного оформлення, проте це не вплине на процес оформлення документів.

Згідно з інформацією, отриманою з правоохоронних органів, слідчі дії проводяться в рамках заходів СБУ, які спрямовані на виявлення можливого впливу іноземних спецслужб на працівників митниці.

Також перевіряються можливі випадки контрабанди зброї, наркотичних засобів та інших дій, що можуть загрожувати національній безпеці України.

Обшуки відбуваються не лише в Луцьку, а й у Чернівецькій та Одеській областях, що свідчить про масштабність операції.