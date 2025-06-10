Великі затори на прикордонних трасах Польща-Німеччина через посилений контроль

Як зазначає видання RMF24

На ключових автомагістралях, що з’єднують Польщу з Берліном, а також на інших прикордонних шляхах, виникли затори, які досягають 15 кілометрів. Це сталося через посилений контроль з боку німецьких прикордонників, про що повідомляє RMF24.

Найбільші затори спостерігаються на трасі A2, що веде до Берліна, де скупчення автомобілів досягає 15 кілометрів перед кордоном. Також значні затори зафіксовані на дорозі DK29, яка веде до траси A2, польського міста Слубіце та прикордонного мосту через річку Одра.

У Нижній Сілезії ситуація не краща – там утворився майже 10-кілометровий затор на трасі A4, де автомобілі стоять від перехрестя села Єнджиховіце до перехрестя села Ґодзешув.

Схожі проблеми спостерігаються у місті Зґожелець, де під’їзні шляхи до прикордонного мосту також сильно перевантажені. Затори зафіксовані в містах Ольштин, Костшин-над-Одрою та селі Колбасково.

Причинами цих заторів стали збільшення трафіку після тривалих вихідних у Німеччині, а також посилені прикордонні перевірки, які запроваджені для боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми.