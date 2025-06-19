Американці проти військового втручання США в конфлікт Ізраїлю та Ірану

Про це пише Axios з посиланням на опитування Economist/YouGov, оприлюднене цього тижня.

Згідно з нещодавнім опитуванням, більшість американців виступають проти участі Сполучених Штатів у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Це дослідження, проведене Economist/YouGov, було опубліковане цього тижня, і його результати викликали значний інтерес.

В опитуванні взяли участь 1512 респондентів, з яких 60% висловили думку, що американські збройні сили не повинні втручатися у цей конфлікт. Лише 16% підтримують військове втручання, а 24% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.

Цікаво, що ця думка залишається стабільною серед різних політичних груп: 65% демократів, 61% незалежних виборців та 53% республіканців виступають проти втручання США.

Щодо іранської ядерної програми, 61% американців вважають її серйозною або негайною загрозою для США. Більшість респондентів також підтримують дипломатичні переговори з Іраном: 58% демократів і 61% республіканців вважають, що слід обирати дипломатичний шлях.

Додаткове опитування, проведене Washington Post серед 1008 дорослих американців 18 червня, показало, що 70% респондентів вважають ядерну програму Ірану серйозною або негайною загрозою. Республіканці частіше, ніж демократи або незалежні виборці, оцінюють цю загрозу як термінову та серйозну.

Опитування Economist/YouGov проводилося з 13 по 16 червня з похибкою вибірки близько ±3%. Опитування Washington Post відбулося 18 червня з похибкою ±3,6 процентного пункту.