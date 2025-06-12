Українці негативно оцінюють президентство Дональда Трампа – опитування КМІС

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

Згідно з останніми даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, більшість українців не вважають президента США Дональда Трампа надійним лідером. Багато респондентів вважають його президентство шкідливим для України.

Опитування, яке тривало з 15 травня по 3 червня, охопило 1 011 осіб. Результати показали, що 72% українців вважають, що президентство Трампа має негативний вплив на країну, тоді як лише 16% оцінюють його діяльність як корисну.

Щодо ставлення до Сполучених Штатів, 58% респондентів вважають, що США втомилися від України і намагаються змусити її до поступок. Лише 32% вважають США надійним союзником, який підтримує мир на вигідних для України умовах.

На противагу цьому, 64% опитаних вважають Європу партнером, який прагне до справедливого миру.

Цікаво, що ще в грудні 2024 року 54% українців вважали прихід Трампа на пост президента США позитивним для України. Проте вже в березні 2025 року кількість критиків зросла до 73%, а прихильників залишилося лише 19%. Відтоді настрої не зазнали значних змін.

Таким чином, негативне ставлення до Трампа залишається стабільно високим: 73% у березні та 72% у травні-червні. Позитивні оцінки впали з 54% у грудні 2024 року до лише 16% на сьогодні.

Неоднозначна позиція Дональда Трампа щодо України викликає скептицизм серед українців, що ускладнює дипломатичні та інформаційні комунікації на міжнародній арені, особливо в умовах глобальних викликів, які стосуються безпеки та економіки.