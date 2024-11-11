Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон мають намір перешкодити планам новообраного президента США Дональда Трампа скоротити військову допомогу Україні, а також спробують переконати Джо Байдена дозволити удари ракетами Storm Shadow по території РФ.

Про це пише Telegraph, з посиланням на власні анонімні джерела.

Обидва лідери планують зустрітися в Парижі для обговорення нагальних питань. Окрім теми російсько-української війни, Кір Стармер та Емманюель Макрон обговорять можливі наслідки майбутнього президентства Дональда Трампа на Близькому Сході та ймовірність торгівельної війни між Європою та США.

Протягом своєї президентської кампанії Трамп неодноразово заявляв, що має намір припинити війну в Україні “в перший же день”, що викликає побоювання щодо його можливої спроби змусити Київ прийняти російську окупацію українських територій.

Джерела Telegraph у Білому домі зазначають, що Джо Байден, імовірно, збільшить фінансову допомогу Україні за кілька тижнів до завершення свого терміну на посаді.

У Лондоні тим часом сподіваються, що чинна адміністрація США дозволить завдавати удари по території РФ за допомогою ракет Storm Shadow, розроблених Францією та Великою Британією, хоча Вашингтон наразі блокує це через наявність американських компонентів у цих ракетах.