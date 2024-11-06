Про це повідомляє Le Figaro.
Як заявили в Єлисейському палаці, під час 25-хвилинної бесіди Макрон і Трамп висловили бажання працювати над відновленням миру та стабільності в умовах великих міжнародних криз, зокрема в Україні та на Близькому Сході.
Макрон також підкреслив готовність Франції продовжувати співпрацю з Трампом після його інавгурації для вирішення глобальних проблем і сприяння стабільності на світовій арені.
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