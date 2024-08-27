Макрон майже щодня використовує месенджер Telegram

Месенджер популярний серед міністрів і політиків у Франції, особливо серед прихильників Макрона.

Про це повідомляє Politico.

Співрозмовник видання показав листування з президентом 26 серпня, коли Павло Дуров вже був під вартою. Статус Макрона вказував: «був нещодавно».

Нагадуємо, що при арешті засновника Telegram Павла Дурова в Парижі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання не має політичних підстав.

“Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону”, – додав він.