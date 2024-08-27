14:13 Джо Байден засудив масований ракетний обстріл України з боку Росії
13:54 Окупанти хочуть перетворити “Азовсталь” на туристичний парк
13:38 У Чорному морі горять всі “вишки Бойка”, оприлюднили супутникові знімки
13:15 Макрон майже щодня використовує месенджер Telegram
12:58 Вибух на Омському нафтопереробному заводі серйозно пошкодив одну з основних установок переробки нафти
12:35 Енергетики продовжують оцінювати масштаби пошкоджень, завданих під час атаки 26 серпня
12:19 За добу на фронті сталося 170 бойових зіткнень, з яких найбільше — на Покровському напрямку
11:57 На Полтавщині померли три людини, які постраждали від ворожого обстрілу
11:12 Атака росіян на Україну сьогодні, 27 серпня: випустили 91 засіб повітряного нападу
10:58 Рада безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити масовану атаку РФ на Україну
10:36 ППО збили приблизно 15 дронів РФ та кілька ракет навколо Києва
10:12 Лукашенку не вигідна участь у війні Росії з Україною, — ISW
09:58 На Миколаївщині внаслідок атаки РФ поранено трьох людей
09:34 За добу армія Росії втратила 1280 військових, — Генштаб
09:14 Прикордонники знищили чотири склади боєкомплекту РФ біля Кремінної
08:58 На Харківщині затримали чоловіка, який передавав інформацію РФ щодо розташування бойових позицій Patriot
08:31 Нічна атака на Запоріжжя: вже відомо про трьох загиблих
08:13 Білий дім сфокусований на пошуку систем ППО для України, — Кірбі
07:54 Прем’єр-міністр Індії підтвердив Байдену, що прагне миру в Україні
07:10 Росія поцілила по цивільній будівлі у Кривому Розі: є загиблі та поранені

26 серпня

22:56 За два тижні має бути чіткий алгоритм дій щодо колаборантів, — Зеленський
22:36 Дурова судитимуть за 12 статтями
22:12 Президент Зеленський назвав одну з причин операції у Курській області
21:54 Міністерство оборони допустило до використання армії України безпілотний транспортер BoarTAC
21:37 Вартість військової допомоги Україні становить близько 3 мільярди доларів, — Анджей Дуда
21:11 Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО
20:53 Путін хоче обстріляти Україну до тотального блекауту, — WELT
20:30 У Білорусі заявили, що не отримували жодних офіційних звернень України відвести війська від кордону
20:17 Боррель знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї проти РФ після масштабної атаки
19:54 Зеленський обговорив ситуацію в енергетиці після ракетно-дронового удару РФ
19:36 У Києві затримали чоловіка за підпал авто військового: мав отримати від служб РФ тисячу доларів
19:11 «єОселя» і «єВідновлення» хочуть масштабувати: планують введення компенсацій за зруйноване житло в ТОТ
18:50 НАТО підозрює, що Росія може готувати диверсію на одній з авіабаз альянсу в Німеччині
18:36 Затримання засновника Telegram Дурова не має політичного підґрунтя, — Макрон
18:16 На Донеччині збільшать список міст для примусової евакуації
17:52 Внаслідок російської атаки по Нікополю загинула людина, ще семеро отримали поранення
17:32 Журналіст Reuters, який був поранений внаслідок обстрілу Краматорська, зараз у важкому стані

Макрон майже щодня використовує месенджер Telegram

 Месенджер популярний серед міністрів і політиків у Франції, особливо серед прихильників Макрона.

Вівторок, 27 серпня 2024, 13:15

Про це повідомляє Politico.

Співрозмовник видання показав листування з президентом 26 серпня, коли Павло Дуров вже був під вартою. Статус Макрона вказував: «був нещодавно».

Нагадуємо, що при арешті засновника Telegram Павла Дурова в Парижі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання  не має політичних підстав.

“Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону”, – додав він.

  • На Київщині пошкоджено два енергооб’єкти. Серед постраждалих внаслідок атаки РФ — немовля
  • РФ запустила по Україні більш як сотню ракет і майже 100 «Шахедів», — Зеленський
  • Затримання засновника Telegram Дурова не має політичного підґрунтя, — Макрон
Теги: Макрон, telegram, Дуров

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