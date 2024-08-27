Макрон майже щодня використовує месенджер Telegram

Про це повідомляє Politico.
Співрозмовник видання показав листування з президентом 26 серпня, коли Павло Дуров вже був під вартою. Статус Макрона вказував: «був нещодавно».
Нагадуємо, що при арешті засновника Telegram Павла Дурова в Парижі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання не має політичних підстав.
“Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону”, – додав він.
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