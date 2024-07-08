Президент Франції Емманюель Макрон попросив прем’єр-міністра залишитися на посаді після того, як жодна з партій не набрала більшості в другому турі парламентських виборів.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає Le Monde та BFMTV.

Кортеж прем’єр-міністра приїхав до Єлисейського палацу незадовго до 11:30 ранку. Невдовзі туди прибули також міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, міністр закордонних справ Стефан Сежурне та уповноважена міністерка з питань гендерної рівності та боротьби з дискримінацією Франції Орор Берже.

Попри те, що Атталь заявляв, що збирається подати у відставку, Макрон попросив його залишитися прем’єр-міністром «поки що», щоб «забезпечити стабільність країни». Французький президент також подякував прем’єру за європейську та законодавчу виборчу кампанію, яку той очолив.

Нагадаємо, за результатами другого туру виборів жодна з партій і жоден із блоків не отримали більшості — 289 місць із загальних 577 у французькому парламенті. Ліві з «Нового народного фронту» отримали 182 місця, альянс Макрона «Разом» — 168, а ультраправі на чолі з Марін Ле Пен — 143. У першому турі ультраправа політична сила, навпаки, здобула успіх.

Після того, як з’явилися перші результати виборів, Атталь анонсував, що піде у відставку, а втім, зазначив, що готовий залишитися на посаді під час проведення Олімпіади.

Тим часом лідер радикальних лівих Жан-Люк Меланшон, якого вважають проросійським, наголосив, що французькі ліві готові сформувати новий уряд. Він також підтримав ідею відставки прем’єр-міністра Атталя.