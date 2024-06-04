Про це оголосив Єлисейський палац, повідомляє агентство AFP.
Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці, щоб обговорити “потреби України” на тлі повномасштабної агресії Росії, повідомили у канцелярії французького президента.
“У той час, коли російські удари неухильно посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України”, – анонсували там.
Серед іншого, дискусії стануть “продовженням Конференції на підтримку України, що відбулася на Єлисейських полях 26 лютого” і під час якої Макрон уперше допустив можливість відправлення західних військ в Україну.
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