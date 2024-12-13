Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на європейського дипломата.
Хоча публічно багато високопосадовців вважають такі дискусії передчасними, за словами джерел, ця тема є неминучою через візит Макрона до Польщі, обговорення у медіа на тему миротворців, а також з урахуванням приходу Дональда Трампа до влади в США та потреби підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.
Двоє інших дипломатів зазначили, що ця тема піднімається з метою підготовки до переговорів з обраним президентом США та забезпечення участі ЄС у мирних переговорах. Однак вони також вказують, що питання миротворців наразі перебуває на рівні ідеї.
Президент Франції поки що не висловлювався з офіційною пропозицією щодо направлення миротворчої місії до України.
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