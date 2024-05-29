Про це він заявив під час візиту до Німеччини, повідомляє агентство DPA.

За словами президента Франції, такий план може бути представлений під час візиту Володимира Зеленського до Нормандії з нагоди висадки союзників у Другій світовій війні.

“Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити”, – наголосив Макрон та згадав про “нескоординовану і невдалу комунікацію” з цього питання раніше.

Таким чином він анонсував візит президента України до Франції. Макрон зазначає, всі ймовірні варіанти щодо підтримки України буде обговорено під час візиту Зеленського до країни.

На запитання про нібито швидке відправлення військових інструкторів в Україну, Макрон відповів, що не “коментує чутки” і засудив “нескоординовані та невдалі комунікації”.

“У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України, – ред.)”, – розповів очільник Франції журналістам.