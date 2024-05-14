Президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі своїм колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати більше зброї для ЗСУ вже найближчими днями.

Про це повідомляє Єлисейський палац.

Йдеться про те, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби в Україні, а сам Макрон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.

У Єлисейському палаці кажуть, що президент Франції «підтвердив рішучість країни надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі».

Також, за даними французького відомства, Макрон «детально описав» Зеленському деталі майбутніх поставок озброєнь для ЗСУ, які заплановані на найближчі дні та тижні.

Раніше Макрон розповів, що має стратегічну мету – не дати Росії перемогти у війні, тому він досі не виключає можливості введення військ в Україну.