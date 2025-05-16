Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що Росія не має наміру досягти миру, відмовившись від пропозиції про припинення вогню під час переговорів у Стамбулі. Про це він повідомив у своїй публікації в соціальній мережі Х, зазначивши, що під час розмови з лідерами європейських країн та президентом США Дональдом Трампом намагався донести цю позицію.

Макрон підкреслив, що країни Європи планують координувати свої дії з США, щоб виробити спільну відповідь на небажання Росії зупинити вогонь у війні проти України. Він зазначив, що президент Путін не відреагував на пропозицію про безумовне припинення вогню, що була підтримана як Україною, так і європейськими державами.

«Відмовившись від діалогу з Україною, Росія демонструє, що не прагне миру, а лише намагається виграти час, продовжуючи конфлікт», – наголосив Макрон.

Президент України Володимир Зеленський також акцентував увагу на важливості підтримки США у завершенні війни, розпочатої Росією проти України.

16 травня у Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями, які тривали близько двох годин. Російська сторона під час зустрічі погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей, а також вимагала визнати анексію Криму.

На переговорах Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені внаслідок бойових дій, як передумову для режиму тиші. Це стосується Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Переговори у Стамбулі: деталі

У Стамбулі 16 травня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участю представників Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а також були присутні перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше керував переговорами у 2022 році, а також були присутні заступники керівників МЗС і Міноборони Росії та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна працює над деталями цього процесу. Міністр оборони висловив сподівання, що обмін може відбутися найближчим часом.

Напередодні у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент Зеленський, який 15 травня зустрічався в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував склад російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до Трампа та Ердогана, вирішив відправити українську делегацію до Стамбула. Він зазначив, що зустрічі проходили за участі турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутнім.