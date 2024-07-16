Про це повідомляє BMFTV.

Зазначено, що сьогодні Макрон прийняв відставку Атталя, хоча відмовився це зробити одразу після парламентських виборів: тоді французький президент попросив главу уряду залишитися на своїй посаді.

Відомо, що відтепер Атталь та інші міністри виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового уряду. Потім він працюватиме депутатом у новому складі Національної асамблеї та очолюватиме фракцію політичної сили Макрона.

Габріель Атталь був прем’єр-міністром Франції з 9 січня 2024 року, обійнявши посаду після Елізабет Борн. Тоді 34-річний Атталь став наймолодшим главою французького уряду в сучасній історії країни.