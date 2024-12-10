Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Польщу 12 грудня для обговорення плану європейської миротворчої місії, яка має на меті збереження суверенітету України.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, під час візиту Макрон планує порушити питання про створення миротворчого механізму, що забезпечить захист можливого перемир’я та лінії розмежування з Росією.

За інформацією видання, Макрон може також обговорити роль Польщі в цій місії, з огляду на її стратегічне розташування та зростаючий військовий потенціал. Також він, ймовірно, обговорить з новообраним президентом США Дональдом Трампом роль Європи в переговорах з Росією та необхідність її участі у забезпеченні стабільності в регіоні.

Такий план має на меті посилити міжнародний тиск на Росію, що може знизити ризик нових агресивних дій проти України.